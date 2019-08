Unternehmen schweigt zu Neuss : Logistik-Pläne treffen Kaufhof-Lager

Neuss Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat angekündigt, seinen Logistikbereich neu aufzustellen. Davon ist auch das Kaufhof-Lager in Neuss betroffen.

Klar ist, dass der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof in Zukunft auf drei Großstandorte setzt: in Porz, Unna und Vogelheim. Dafür entfallen die Logistikstandorte in Frechen und Erfurt, zudem werden die Verteillager in Stuttgart, Würzburg, Hannover und Berlin gestrichen. Filialen des Warenhauskonzerns sollen in Zukunft als sogenannte City Hubs für die Belieferung der Kunden über die letzte Meile („Ship from Store“) genutzt werden. Wie der Konzern erklärt, seien rund 80 Prozent der urbanen Bevölkerung in Deutschland innerhalb von 15 Fahrminuten von den Filialen aus erreichbar.