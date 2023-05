Parkraumkonzept für Neuss Neue Lösungen gegen Parkplatzmangel

Der Parkdruck im Dreikönigenviertel ist groß. So groß, dass namentlich die CDU-Fraktion nicht einfach drei Auto-Stellplätze an der Kreuzung Jülicher Straße/Schorlemer Straße hergeben möchte, um an deren Stelle zehn Fahrradbügel zu montieren. Ob möglicherweise am Ende sogar beides geht, hängt davon ab, ob eine Litfaßsäule entfernt und diese Fläche neu überplant werden kann. Eine kreative Lösung, für deren Umsetzung die Politik dem Tiefbaumanagement eine Blanko-Vollmacht ausstellte.