Lisa Weeda beim Literarischen Sommer in Neuss Erinnerungen an die Donkosaken

Das Buch ist kein Begleitbuch zum aktuellen Krieg im Donbass. Die Autorin war 2018 im Auftrag ihrer Großmutter in die Ukraine gereist. Heute lernt sie Russisch, weil ihre Vorfahren so sprachen. Aleksandras Mutter war Russin, der Vater Ukrainer. Die Ahnen gehören zu den Donkosaken, die unter Stalin besonders verfolgt wurden, weil viele im Bürgerkrieg 1918 gegen die Bolschewiken gekämpft hatten. Weedas Buch zeigt anhand der eigenen Familiengeschichte auf, wie kompliziert die Lage der Menschen in dieser Gegend war. Wer das Buch liest, taucht ein in ein Jahrhundert von Gewalterfahrung unterschiedlichster Mächte. Auch in der eigenen Familie gab es Opportunisten wie Opfer, die einen leiden unter Stalin, die anderen kämpfen an der Seite der Wehrmacht.