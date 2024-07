Kristin Höller in Neuss Literarischer Sommer startet in seine Jubiläumsausgabe

Es ist eine außergewöhnliche Ausgangssituation: Nach fast neun Jahren hat Marlene ihr Studium beendet. Um einmal durchzuatmen, zieht es die fast 30-Jährige für ein halbes Jahr als Saisonarbeitskraft auf eine Nordseeinsel, die zwar Strand heißt, aber keinen Strand hat. Touristen, die dort Urlaub machen, verbringen ihre Zeit ohnehin lieber in dem Erlebnisdorf. Dort können sie gegen „viel Geld“ genau so leben, wie es die Menschen schon vor 120 Jahren gemacht haben. Als Marlene die Insel erreicht, erwartet sie dort ein „Wetter ohne Jahreszeit: vierzehn Grad und ein schwerer Himmel“. So liest es Kristin Höller aus dem ersten Kapitel ihres Romans „Leute von früher“ vor. Die Autorin ist nach Neuss gekommen, um dort den Literarischen Sommer in der Stadtbibliothek zu eröffnen.