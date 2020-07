Lesefestival in Neuss : Literaten lesen auch im Corona-Sommer

Die Schriftstellerin Ulla Lenze liest in Neuss aus ihrem jüngsten Roman „Der Empfänger“. Foto: dpa/Britta Pedersen

Neuss Die erste Lesung des „Literarischen Sommers“ in Neuss ist am 6. August. Insgesamt findet das grenzüberschreitender Lesefestival später als in den Vorjahren statt. Und kürzer ist es auch. Denn Corona hat auch das Programm diktiert

Fünf Folgen hat es schon gegeben. In fünf Jahren. Nun kommt Nr. 6, und nicht nur in Neuss warten die Zuhörer mit einer gewissen Spannung, wie es im „Büro“ des Volkskundeinstituts weitergeht, in dem Maarten Koning und seine Kollegen arbeiten.

„Abgang“ heißt der sechste Teil, aus dem, wie es schon Tradition beim „Literarischen Sommer“ ist, am 6. August gelesen wird. An einem ungewöhnlichen Ort, auf der Dachterrasse des Romaneum, dafür aber mit einer bekannten Stimme, die erneut von Markus Andrae, Schauspieler, Sänger und künstlerischer Leiter des Theaters am Schlachthof (TaS) kommt. Beginn ist um 18 Uhr.

Jaap Robben liest zum dritten Mal in Neuss. Foto: Berns, Lothar (lber)

Info Karten gibt es nur im Internet Start Das Lesefest beginnt am Mittwoch, 29. Juli, mit Alexander Osang in Aachen. In Neuss ist der erste Termin am 6. August, karten gibt es für Neuss ausschließlich im Internet (www.literarischer-sommer. eu). Eintritt Jede Lesung kostet zehn Euro.

Doch in diesem Jahr ist alles anderes, auch bei der mittlerweile 21. Auflage des grenzüberschreitenden Lesefestivals. 13 Städte sind jedoch immer noch dabei, 25 Veranstaltungen finden statt – auch wenn die Dauer des „Literarischen Sommers“ verkürzt werden musste und alles etwas kleiner ausgefallen ist.

Carsten Sebastian Henn wird in Sinsteden lesen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Die Federführung aber lag erneut bei der Neusser Stadtbibliothek, in den Händen von Christiane Breitschopf und der Leiterin Claudia Büchel. Voraussichtlich allerdings zum letzten Mal, denn im nächsten Jahr, so plant es Kulturdezernentin Christiane Zangs, wird die Verantwortung für das Programm wohl beim Kultursekretariat Wuppertal liegen.

„Vor einiger Zeit noch hätten wir es uns gar nicht vorstellen können, überhaupt ein Programm zu präsentieren“, sagt Claudia Büchel, und Christiane Breitschopf ergänzt: „Wir haben uns die Türen aber immer offen gehalten.“ Mönchengladbach sei frühzeitig abgesprungen, auf niederländischer Seite ist es Amsterdam. Auch die literarische Spaziergänge gibt es dort nicht, stattdessen aber zwei bereits ausgebuchte in Düsseldorf, wobei für einen eventuellen neuen Termin weitere Anmeldungen gesammelt werden. „Auf die Kinderlesung und eine im Clemens-Sels-Museum mussten wir coronabedingt verzichten“, sagt Breitschopf. Auch gibt es keine Festivalkarte und kein Programmheft, potenzielle neue Mitmachstädte seien Wesel und Genk in Belgien gewesen: „Aber sie haben frühzeitig abgesagt.“

Neuss ist in diesem Jahr wenigstens mit fünf Terminen dabei. Zu den zweifellos prominenten Autoren zählt dabei Ulla Lenze. Gerade ausgezeichnet mit dem mit 10.000 Euro dotierten Niederrheinischen Literaturpreis. Mit der zum 25. Mal vergebenen Auszeichnung werde das literarische Werk der gebürtigen Mönchengladbacherin gewürdigt, heißt es. „Der Empfänger“ ist der Titel ihres jüngsten Romans, und zu einem Teil spielt er sogar in Neuss. Denn Josef Klein ist in die USA, genauer: nach New York, ausgewandert, aber zieht dort als Amateurfunker zugleich die Aufmerksamkeit von Nazi-Spionen und FBI auf sich. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrt er zurück nach Neuss und muss mit einem Leben fertig werden, in dem er alles verloren hat (12. August, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek).

Nicht in Neuss, aber von der Stadtbibliothek organisiert, ist die Lesung von Carsten S. Henn im Kreiskulturzentrum Sinsteden. „Der Gin des Lebens“ heißt sein Roman, in dem er auf amüsante Weise von Bene Lerchenfelds gescheiterten Lebensplänen erzählt. Der Titel gibt auch die Art der Lesung vor, Gin-Verkostung inklusive.

„Der Wintergarten“ heißt der Roman des niederländischen Autors Jan Konst, der den „Literarischen Sommer“ wieder in die Neusser Stadtbibliothek holt. Am 20. August liest er aus seinem Buch, das von der Familie seiner Frau erzählt, festgemacht an deren Großmutter Hilde Grunewald, deren Leben das 20. Jahrhundert umfasst.