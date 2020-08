Litrerarischer Sommer in Neuss : Ein niederländisch-deutsches Familienbuch

Neuss Der in den Niederlanden geborene Literaturwissenschaftler Jan Konst stellte beim „Literarischen Sommer“ sein Buch vor. „Der Wintergarten“ spiegelt rund 100 Jahren deutsche Geschichte wider.

Man kann es ruhig aussprechen: Wer beim Deutsch-Niederländischen Literatursommer als Autor beide Sprachen beherrscht, ist im Vorteil. Noch besser ist es, wenn man seinen Lebensmittelpunkt in beiden Ländern hat. Und geradezu ideal ist eine Lebenspartnerschaft mit einer Bürgerin oder einem Bürger des jeweils anderen Landes. All dies trifft zu für den 1963 in Utrecht geborenen Jan Konst. Seit Anfang der 90er Jahre lehrt er an der Freien Universität Berlin Niederländische Literatur. Und im vergangenen Jahr hat er ein Buch über die Geschichte seiner deutschen Schwiegerfamilie geschrieben. Die Besucher seiner Lesung aus „Der Wintergarten“ in der Stadtbibliothek werden den genannten Vorteilen des Autors noch einen weiteren hinzugefügt haben: er kommt ungemein sympathisch rüber.