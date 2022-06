Einsatz in Neuss : Ehrenamtspreis für zwei Organisationen und Lilli Bellen

Neuss Der Förderpreis Ehrenamt des Lions Club Neuss ging in diesem Jahr an zwei Organisationen und eine Einzelperson: Lilli Bellen erhielt aus den Händen des Präsidenten Rudi Brulz die Urkunde.

Die 15-Jährige wurde von der Schulleitung der Gesamtschule Norf und der Evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach vorgeschlagen. Sie engagiert sich neben Aufgaben in der Schülervertretung vielfältig bei Projektwochen, in der Moderation von Veranstaltungen sowie als Sprecherin des Sanitätsdiensts ihrer Schule. In der Kirchengemeinde unterstützt sie als Teamerin die Pfarrerin und Jugendmitarbeiterin. „Dieses Engagement ist außergewöhnlich, vorbildlich und steht für ein solidarisches und menschliches Miteinander“, so Laudator Joachim Wahode.