Landestheater in Neuss Lions-Club lädt zum Benefiz-Kabarett

Zum wiederholten Male lädt der Lions Club Neuss-Quirinus für Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, zu einem Benefiz-Kabarett ins Rheinische Landestheater ein: Mit dem Erlös werden verschiedene Projekte oder Einrichtungen in Neuss finanziell unterstützt – in diesem Jahr gehen die Erlöse an den Förderverein der Musikschule Neuss, der die Erlöse für sein Exzellenz-Programm einsetzen kann. Zu Gast ist in diesem Jahr der mehrfach ausgezeichnete Satiriker Tobias Mann, der unter anderem aus der ZDF Show „Mann, Sieber“ bekannt ist und beispielsweise den Deutschen Kleinkunstpreis sowie den Deutschen Comedypreis erhalten hat. Nun wird er sein 7. Bühnenprogramm Mann gegen Mann“ in Neuss vorstellen. Denn die härtesten Diskussionen führt der Kleinkünstler mittlerweile nicht mehr in den sozialen Netzwerken, – im Vergleich gehe es dort seiner Meinung nach noch „gesittet“ zu – sondern mit sich selbst. Die Augen vor den eigenen Inkonsequenzen könne er in Anbetracht von „vielfliegenden Umweltaktivisten“, „bestechlichen Volksvertretern“ und „kriminellen Ordnungshütern“ kaum noch verschließen. Sowohl in seinen Texten als auch in der Musik ist Tobias Mann, gegen „Alles und Jeden, der es verdient hat“. Restkarten sind noch erhältlich: Sie gibt es für 25 Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 19.15 Uhr.