Antrag an den Rat der Stadt Neuss Linksfraktion will Galeria für einen Park abreißen

Die Fraktion wird deshalb am kommenden Freitag, 1. März, im Rat den Antrag stellen, „die angedachte Nutzung des Kaufhofgebäudes gegenstandslos fallen zu lassen“. Stattdessen schlägt „Die Linke/Die Partei“ vor, das Gebäude vollständig abzureißen und „die frei werdende Fläche als Ort der Erholung und zum Verweilen zu begrünen.“ Das zur Liegenschaft gehörende Hamtor-Parkhaus mit 330 Plätzen könnte – soweit dies baulich möglich ist – erhalten bleiben. Für den Blumenhändler und das kleine Café, die die letzten Nutzer der ansonsten leer stehenden Immobilie sind, könnten Pavillons in die neue Grünfläche gesetzt werden, regt die Stadtverordnete Yulia Vershinina an, die sich auch vorstellen kann, die rückwärtige Grundstückskante zu nutzen, um die Wohnbebauung an der Kastellstraße zu verlängern.