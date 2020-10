Neue linke Kraft im Stadtrat in Neuss : Linke und „Die Partei“ bilden eine neue Fraktion

Neuss Vincent Cziesla steht noch vor der konstituierenden Sitzung des Rates als erster Nachrücker fest. Die gewählte Svantje Höhne verzichtet auf ihr Mandat.

„Für uns Linke war es wichtig, die Kräfte für eine soziale und antirassistische Politik in Neuss zu bündeln“, sagt Roland Sperling, der die neue Fraktion führen wird. Zu seiner Stellvertreterin wurde Yulia Vershinina gewählt, die als klaren Vorteil dieses Zusammenschlusses die Möglichkeit benennt, eigene Anträge in den Rat einbringen zu können. Sie kündigt an: „Wir werden Probleme in der Neusser Lokalpolitik satirisch aufdecken“ – ohne Spaßpartei sein zu wollen.