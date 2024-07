Ausbildungsgang startet bald „Limes-Cicerones“ sollen römische Grenzanlagen erklären

Seit drei Jahren sind die antiken römischen Grenzanlagen am Rhein Teil des Weltkulturerbes: In 19 Kommunen zwischen Kleve und Bonn finden sich archäologische Spuren des sogenannten Limes, darunter auch in Neuss und Dormagen. Da aber große Teile des einstigen niedergermanischen Limes in der Erde verborgen und somit nicht sichtbar sind, werden ab Herbst Gästeführer ausgebildet. Als „Limes-Cicerones“ sollen sie die verschiedenen Stätten erklären und Wissen vermitteln können, berichtet das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in Bonn. Eine niedrige zweistellige Zahl von Teilnehmern habe sich bereits angemeldet. Die Bewerbungsfrist ist bereits verstrichen, die nächste Ausbildung startet dann wieder in zwei Jahren, teilt der LVR mit.