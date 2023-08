FC-Fan in Neuss Liga-Start im Helpensteiner Köln-Keller

FC-Fan ist Stark, selbst gebürtiger Kölner und in Bergheim aufgewachsen, so lange er denken kann. Mitglied natürlich auch. Wenn er im Stadion stehe und die Hymne „Mer stonn ze Dir, FC Kölle“ höre („Das schönste Stadionlied“ , so Stark) und auf den Trikots das Emblem mit dem Geißbock und dem Dom sehe („Das schönste Vereinsemblem überhaupt“), dann sei das „der schönste Platz auf der Welt“, sagt er. Aber sein Köln-Keller hat ihn etwas bequem gemacht, gibt er zu. Wiederholungen von Spielszenen oder Konferenzschaltungen kann eben nur das Fernsehen. Und ein Pittermännchen Kölsch in Reichweite ist auch ein Argument. Ins Stadion komme er nicht mehr so oft.