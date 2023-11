Lesefestival in Neuss Verlags-Vertriebsleiter liest Elke Heidenreich

Mit Elke Heidenreich ist Raimund Joppich, ehemaliger Vertriebsleiter des Verlags „Kiepenheuer & Witsch“, zu Messen und Veranstaltung gereist. Er hat auch einige ihrer Bücher verlegt. Für eine Lesung im Rahmen des Lesefestivals „Neuss liest“ hat die Gutenberg-Buchhandlung in der Neustraße den Vertriebsleiter eingeladen, um am Montag, 6. November, 18 Uhr, in der Kultkneipe „Im neuen Marienbildchen“ (erste Etage), Neustraße 19, aus den entsprechenden Büchern vorzulesen. Er wird außerdem einiges über die Entstehung der Bücher erzählen – über die Produktion, Vermarktung und Erfolge – sowie über die Veranstaltungen mit Elke Heidenreich. All das unter dem Motto: „Von Else Stratmann bis Frau Dr. Moormann – was Sie immer schon mal wissen wollten.“ Die Gutenberg-Buchhandlung wird außerdem einen Büchertisch mit allen lieferbaren Titeln vorbereiten. Weiter geht das Festival am Dienstag, 7. November, 11 Uhr im Pfarrsaal St. Andreas, Norfer Kirchstraße 45, mit „Geschichten rund um Else Stratmann.“ Am Mittwoch, 8. November, geht es um 16 Uhr zu Kaffeepausenlesung in der Stadtbibliothek: Ursel Hebben von der VHS liest aus „Männer in Kamelhaarmänteln.“ Am Donnerstag, 9. November, 20 Uhr, liest Hergard Engert iim Herzstück des Rheinischen Landestheaters Elke Heidenreichs Liebeserklärung an die Musik. Begleitet wird sie dabei von Veronika Schepping an der Violine.