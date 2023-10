Lesefestival „Neuss liest“ eröffnet Durch Elke Heidenreichs „glückliche Augen“

Elke Heidenreich fängt bei B an. In der Hand hält sie eine viel gelesene Ausgabe ihres Buches „Alles kein Zufall“. In alphabetischer Reihenfolge hat sie darin Geschichten des Lebens notiert – alltägliche Szenen, kleine Beobachtungen oder eigene Erlebnisse. Manche sind nur einen Satz lang, andere erstrecken sich über drei Seiten. Tatsächlich ist Heidenreich eine Meisterin der kurzen Form, bislang hat sie nur den Roman „Alte Liebe“ zusammen mit ihrem ehemaligen Mann Bernd Schroeder geschrieben. Und weil die Geschichten so kurz sind, sei es auch nicht nötig, nach jeder zu klatschen, meint die Autorin. „Das geht nur von unserer Zeit ab.“