Lesefestival mit Neuerungen „Neuss liest“ freut sich auf Elke Heidenreich

Während die Kaffepausenlesungen direkt in der Stadtbibliothek stattfinden, sind andere Lesungen auch auswärts, zum Beispiel in der Gutenbergbuchhandlung an der Neustraße, im Rheinischen Landestheater oder im Netzwerk Neuss-Mitte, zu hören. Zum ersten Mal beteiligt sich auch das Jugendzentrum der Reformationskirche, Frankenstraße 63. Dort wird am Mittwoch, 15. November, 16 Uhr, aus „Nero Corleone“ vorgelesen, anschließend gibt es eine Bastelaktion für Grundschulkinder. Auch in der Grundschule Gebrüder-Grimm-Schule wird die Geschichte des italienischen Katers erzählt. Ebenso neu ist, dass es diesmal zu „Neuss liest“ einen Vorleseservice geben wird. In Zusammenarbeit mit der Leseinitiative „Vorne“ werden Ehrenamtler Senioreneinrichtungen besuchen und dort vortragen. Alle Termine finden sich in ausgelegten Broschüren oder online unter stadtbibliothek-neuss.de.