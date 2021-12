Zeughaus in Neuss : Einfach nur wunderbar

Neuss Andrè Schuen und Daniel Heide habe im Zeughaus zum genau 100. Mal die „Schöne Müllerin“ des Komponisten Franz Schubert aufgeführt - ungekürzt.

Für beide war es ein Jubiläum, denn ihr Auftritt im Zeughaus war exakt das 100. Recital, das sie gemeinsam gestalteten. Und endlich: „Die schöne Müllerin“, von Franz Schubert 1823 komponiert, erklang als ungekürzter Zyklus. Die Lieder erzählen von einem Gesellen auf Wanderschaft, entlang eines Baches, der ihn zu einer Mühle führt. Er verliebt sich in die „schöne Müllerin“, die Liebe bleibt unerwidert, weil diese einen Jäger liebt. Der Liebende ertränkt sich in dem Bach, der ihm darauf ein Wiegenlied singt: „Gute Ruh‘“.

Vornehmlich der zweite Teil des Zyklus versinkt folglich in Resignation und Moll. Nun ist aber Andrè Schuen ein wahrer Naturbursche, im ladinischen Südtiroler La Val geboren, sein schöner Bariton strahlt nur so von Natürlichkeit. Auch Resignation klingt bei ihm schön, von engagierten Ereignissen wie „Eifersucht und Stolz“ ganz zu schweigen.

Zuvor war an diesem Abend die Ausstellung mit Werken von Rolf Geissler im Zeughaus eröffnet worden. Der Grafiker ist für viele in Neuss plötzlich in seinem Urlaub in Frankreich gestorben. Seine Lebensgefährtin Regina Bender hat die Ausstellung mitkuratiert. Das Zeughaus ist nur zu den Konzerten geöffnet. Interessenten wenden sich an das Kulturamt.