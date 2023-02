Hochzeit ist geplant Diese Liebespaar aus Neuss beweist, dass Liebe vieles überwinden kann

Das religiöse Impulsblatt ist in Zusammenarbeit mit dem Bistum Limburg und der Caritas entstanden. „Darin geht es um Beispiele gelingender Beziehungen und Anregungen für das Leben von Beziehung – mit allen Sinnen“, erklärt Anja Bongartz, Sexualpädagogin bei der Behindertenhilfe der St.-Augustinus -Gruppe. Ein Paradebeispiel für eine gelingende Beziehung sind Patricia Spielau und Markus Gers. Beide waren im Sommer Patienten im Johanna-Etienne-Krankenhaus, kamen bei den Raucherpausen vor der Klinik miteinander ins Gespräch. „Seitdem sind wir per Facebook in Kontakt geblieben“, verrät die 35-Jährige. Intensiver wurde die Beziehung, als Gers einige Monate später wegen einer unverschuldeten Medikamentenvergiftung im Alexius/Josef Krankenhaus behandelt wurde. „Das war ein Tiefpunkt in meinem Leben, und ich war froh, dass Patricia mir Halt gegeben hat.“ Was ihn an seiner Partnerin begeistert: „Am Anfang waren es die Augen. Dann war es die Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen ist. Es war ihr völlig egal, dass ich im Rollstuhl sitze“, sagt der gelernte Gärtner.