Zum Valentinstag in Neuss Liebeskummertipps von Senioren

Heinz-Willi Nix ist einer von sieben Bewohnern des Caritashaus St. Theresenheim, die der NGZ bei einer Tasse Kaffee altbewährte Tipps gegen Liebeskummer verraten möchte. Immerhin steht in wenigen Tagen der Valentinstag vor der Tür – kein leichtes Datum für diejenigen, die in jener Zeit mit Liebeskummer zu kämpfen haben. „Liebeskummer ist in erster Linie ein Schmerz“, erklärt Brigitte Behling (74), die zwar keine eigenen Erfahrungen mit dem Thema hat, sich aber gut in die Lage hineinversetzen kann: „Wenn die Liebe unerfüllt bleibt, ist es, als wäre da eine Lücke.“ Das wirksamste Mittel sei ihrer Meinung nach, sich wieder neu zu verlieben. „Das ist zwar nicht so leicht, aber es ist wichtig, dass man optimistisch bleibt und nach vorne sieht“, erzählt sie. Überhaupt helfe es in allen Lebenslagen, sich das „Innere mit Humor auszupolstern“ und zu manchem Scherz aufgelegt zu sein.