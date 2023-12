Jüdisches Lichterfest 1200 Kerzen für Frieden und Solidarität mit Israel und der jüdischen Gemeinschaft

Vor dem Hintergrund des grausamen Massakers der Hamas-Terroristen vom 7. Oktober und des dadurch ausgelösten Verteidigungskrieges in Israel sowie des zunehmenden Antisemitismus, wollen die Freundschaftsgesellschaft „Chaverut“ Neuss-Herzliya und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Neuss ein starkes Zeichen der Solidarität nach Herzliya, Israel und an alle Jüdinnen und Juden senden. Dies soll am 13. Dezember um 17 Uhr geschehen, wenn die jüdische Gemeinde vor dem Neusser Zeughaus anlässlich des Lichterfestes Chanukka die Lichter am Chanukkaleuchter entzünden wird.