Charity-Event in Neuss Lichtblicke-Show in neuem Gewand

Mit der Show werden ganz gezielt Kinder und Jugendliche in Not in Neuss beziehungsweise im Rhein-Kreis Neuss unterstützt. Organisator und Moderator Michael Holm: „Die Stiftung ermöglicht es uns, die lokal ansässigen Kinder noch besser zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit offiziellen Stellen, wie zum Beispiel dem Jugendamt, wird Kindern in Not schnell geholfen.“ Alle Spenden kommen zu 100 Prozent an, betont Holm. Die Einnahmen und Ausgaben sind transparent auf der Website www.michael-holm-stiftung.de einzusehen. Schirmherr der Stiftung ist Landrat Hans-Jürgen Petrauschke.