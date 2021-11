Charity-Veranstaltung : So war die Lichtblicke-Show in Neuss

Bei der „Lichtblicke-Show“ war 2G verpflichtend. Mit dabei waren unter anderem Bürgermeister Reiner Breuer und Kreisdirektor Dirk Brügge. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mehr als 10.000 Euro kamen bei der Charity-Veranstaltung am Samstag zusammen. Damit soll Kindern und Jugendlichen in Not in Neuss und Umgebung geholfen werden.

Die 2G-Regel war Pflicht und wurde strikt kontrolliert, als Michael Holm, Fotokünstler aus Kleinenbroich, und die Wunderbar Event Gastronomie in der Gaststätte „The Hidden“ an der Neustraße zur bereits 15. Lichtblicke-Show einluden. Sie unterstützt die „Aktion Lichtblicke“, die gezielt Kindern und Jugendlichen in Not in Neuss und Umgebung hilft. Mit 10.148,40 Euro, die von der etablierten Charity-Veranstaltung am Samstag erzielt wurden, ist die materielle Hilfe auf deutlich über 90.000 Euro aller bisher 15 Ausgaben angewachsen.

Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Reiner Breuer, der versichert: „Seit meiner Wahl begleite ich die Aktivitäten, denn die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist besonders auch in Pandemie-Zeiten wichtig, wo sie es besonders schwer haben.“ Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke war mit von der Partie: „Das ist eine gute Sache, die man einfach unterstützen muss.“ Ihn und den Bürgermeister bat Michael Holm, von Beginn an Organisator und Moderator der Unterstützer-Show, auf das Podium, während die Ehefrau des Bürgermeisters ausgelassen zu „Macarena“ des Duos Los del Río tanzte. Ein hochkarätiges Künstlerquartett sorgte für drei Stunden gute Unterhaltung – ohne Gage, sogar die Parkgebühren wurden selbst bezahlt.

Die Hochzeitssängerin Sara von Hellemond sang von „Biene Maja“ bis zu AC/DC-Songs alles, was ihre kernige Stimme hergab. Anjay, Frontfrau mehrerer Coverbands, konnte auch als Solistin überzeugen. Gleich mit ihrer Nic Flame Band zelebrierte die Neusserin Nic eigene Stücke und Coversongs.