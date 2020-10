Charity-Event in Neuss : Lichtblicke-Show findet erstmalig im „Strandgut“ statt

Ein Bild von der Lichtblicke-Show im vergangenen Jahr mit der Gruppe „Memories of Jazz“. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Auch in diesem Jahr sollen mit dem Event Jugendliche aus Neuss und Umgebung unterstützt werden. Musikalisch wird den Gästen wieder einiges geboten.

(jasi) Die Wunderbar Event Gastronomie GmbH lädt für Freitag, 6. November, zur bereits 15. Neusser Lichtblicke-Show ein. Mit dem Event werden gezielt Kinder und Jugendliche in Neuss und Umgebung unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. In den bisherigen Shows konnten bereits mehr als 80.000 Euro für den Verein „Aktion Lichtblicke“, der 1998 gegründet wurde, gesammelt werden.

Schirmherr der Charity-Veranstaltung ist Bürgermeister Reiner Breuer. Organisator und Moderator Michael Holm: „Die Coronakrise hat die Not von vielen Kindern erhöht, daher sind wir sehr froh, mit der Lichtblicke-Show auch in diesem Jahr durch unser Spendeneinnahmen den ein oder anderen Lichtblick zu ermöglichen.“

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Show erstmalig im Strandgut im Rennbahnpark statt. Die Vorschriften entsprechen im Wesentlichen denen eines Restaurantbesuchs. Maskenpflicht herrscht im Saal, jedoch nicht an den Tischen. Aufgrund der limitierten Plätze wird dringend empfohlen, Tische im Vorfeld zu reservieren. Das geht entweder telefonisch unter 021313844962 oder per E-Mail an strandgut@wunderbar-event-gastro.de. Ein Überblick über die Topacts in diesem Jahr:

Lou D. Der Entertainer steht seit mehr als zwei Jahrzehnten auf der Bühne. Bestens gelaunt und mit wandelbarer Stimmgewalt.

Sara van Hellemond Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme begeistert die Hochzeitssängerin und besticht durch ihre Vielseitigkeit. Musik ist nach eigenen Angaben ihr Leben.

Mareike van Zand Sie ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Neusser Musikszene. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm aus Rock- und Popsongs möchte sie das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Nicole Milik Die Singer-Songwriterin ist Wahl-Neusserin und liebt akustische Musik. 2009 startete sie ihren YouTube-Kanal, der inzwischen über 165.000 Abonnenten und über 36 Millionen Videoaufrufe zählt. Seither begeistert sie mit eigenen Songs und Coverversionen nicht nur im Internet Menschen aus aller Welt.

MaximNoise Der Neusser Musiker will „Lärm“ machen für Liebe und Verständnis. Zwischen schnellen Hip-Hop-Songs und sanften Popballaden möchte er Menschen vom Rand der Gesellschaft ins Rampenlicht rücken. Als Botschafter von „Creators for Change“, wurde Max Ende 2018 nach New York in das Hauptquartier der Vereinten Nationen eingeladen, um dort sein Musikvideo „Es beginnt in Dir“ zu präsentieren.

(NGZ)