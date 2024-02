Klausurtagung der FDP im Rhein-KreisNeuss Liberale im Kreis positionieren sich zum Rheinland Klinikum

Die fünfköpfige FDP-Kreistagsfraktion hat sich in Klausur begeben und dort mit dem Etat des Kreises beschäftigt, der im März verabschiedet werden soll, aber – natürlich – auch mit der Zukunft des Rheinland Klinikum Neuss Dabei stellt sich die FDP auf die Seite derer, die an einem stationären Angebot für das Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich festhalten wollen.