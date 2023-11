Partnerschaft Leuven-Neuss Leuven feiert fünf Jahre Friedensglockenspiel

In von Kriegen im Nahen Osten und der Ukraine überschatteten Zeiten erinnerten jetzt Menschen aus Neuss und dem belgischen Leuven an eine besondere Friedensinitiative. Anlass war der fünfte Jahrestag, an dem – genau 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs – das Glockenspiel in der Parkabtei der belgischen Universitätsstadt wieder erklang. Das Carillon war 1914 bei der sogenannten „Strafaktion Leuven“ zerstört worden, an der auch Soldaten eines Neusser Landsturmbataillons teilnahmen. Und es wurde wiederhergestellt mit Hilfe und unter Beteiligung der Stadt Neuss und vieler ihrer Bürger. Zum Jahrestag reiste nun unter Führung der stellvertretenden Bürgermeisterin Gisela Hohlmann und der Kulturdezernentin Ursula Platen eine Delegation nach Leuven, wo auch Gespräche zu einer Neubelebung der 2018 begründeten Kulturpartnerschaft beider Städte geführt wurden. Zum Programm gehörten neben einer Feierstunde in der Kirche der Parkabtei auch eine Friedenswanderung, ein Konzert mit dem Carilloneur Luc Rombouts und ein Singen für den Frieden bei Kerzenschein.