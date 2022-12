Jüdischer Glaube in Neuss Lichter der Hoffnung

Neuss · In den acht Tagen des Channukah-Lichterfestes wird im Judentum jeden Abend eine weitere Kerze des Channukah-Leuchters gezündet. Beim öffentlichen Kerzenzünden in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Düsseldorf wurde auf dem Freithof in Neuss am Dienstagabend die dritte Kerze entfacht.

20.12.2022, 18:34 Uhr

20. Mal Cahnukka Fest in Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Das sprichwörtliche Licht ins Dunkel zu bringen bedeutet für Bert Römgens von der jüdischen Gemeinde Düsseldorf auch das Einstehen füreinander und gegen Hass. „Diese Tradition öffentlich zu zeigen, ist ein wichtiges Statement“, betont er. „Es zeigt, dass jüdisches Leben wieder in der Gesellschaft angekommen ist.“

(jasi)