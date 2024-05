Saisonende im Neusser Zeughaus Minutenlanger Applaus nach Konzert der Kammerakademie

Über dem fünfsätzigen Werk schwebt ein unsichtbarer Bogen, der zwar Einschnitte erlaubt, aber doch die große Einheit betont, dessen kompositorische Geburt sich übrigens tatsächlich in nur zwölf Tagen vollzog. Die Streicher führen nur das aus, was der Dirigent meint, Koncz ist nicht auf der Jagd nach Höhepunkten im fetzigen Finale der Tschaikowski Serenade C-Dur Op. 48, ebenso wenig buhlt er in der verträumten Élégie um die Gunst des Mondes, der zentralen Motivik der Romantik. Nicht um den Schein der Kunst geht es der Deutschen Kammerakademie, sondern um die Kunst in ihrer reinsten und wahrhaftigsten Form. Und das spürt auch das Publikum, wenn es nach dem Scherzo der Dvoràk-Serenade nicht nur aus Unwissenheit, sondern von echtem Enthusiasmus angetrieben, zwischenapplaudiert.