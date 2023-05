Brauchtum in Neuss Further Kirmes in den Startlöchern

Besucher, Böllern, ein Schützenkönig: In diesem Jahr ist beim Further Volks- und Heimatfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft wieder alles beim Alten. Zwar konnte die Kirmes auf der Furth im vergangenen Jahr bereits wieder stattfinden, so manche Kleinigkeit hier und dort fehlte jedoch aus verschiedenen Gründen. Das Programm für 2023 steht.