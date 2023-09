Ehrenbürgerin von Neuss gewürdigt Umzug in die Rita-Süssmuth-Realschule

470 Kinder und Jugendliche ziehen mit Beginn der Herbstferien aus der Kostenpflichtiger Inhalt Realschule Holzheim aus und nach den Ferien in die Rita-Süssmuth-Realschule ein. Denn so wird die Schule nach ihrem Umzug von der Reuschenberger Straße in den seit dem Sommer leerstehenden Komplex der Sekundarschule an der Gnadentaler Allee heißen. Die Schulkonferenz hatte es sich so gewünscht, der Rat hat am Freitag – bei vier Gegenstimmen aus dem linken Spektrum – so beschlossen. Professorin Süssmuth selbst hatte die Schule vorab schon besucht und gerne ihre Zustimmung zu dieser Neubenennung gegeben.