Baustelle in Neuss – ein Hindernislauf Letzte Geduldsprobe für Wirt des „Haus Obererft“

Zumindest für den Abschnitt der Straße An der Obererft zwischen Hausnummer 40 und der Einmündung in die Nordkanalallee ist das Vorgehen definiert. Per Anwohnerbrief, den sich Strunk allerdings erst bei einem Nachbarn besorgen musste, teilt die ausführende Firma mit, wie sie bis zum 23. August fertig werden will. Aber auch wenn dann die Asphaltdecke ausgehärtet ist und alle Markierungen getrocknet sind, wird die Straße nicht für den Durchgangsverkehr freigegeben, berichtet Jürgen Scheer als Sprecher der Infrastruktur Neuss (ISN). Denn dafür, diesen durch die Arndt- und der Fontanestraße an der Restbaustelle vorbei zu lotsen, sind diese Straßen schlicht nicht groß genug dimensioniert.