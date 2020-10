Session in Neuss : Letzte Amtshandlung für das Prinzenpaar

Neuss Neben all den Unsicherheiten, ob und wie der Karneval in der Session 2020/2021 stattfinden kann, versucht das aktuelle Prinzenpaar Bernd I. & Conny I. seine Session abzuschließen.

Offiziell wird das Prinzenpaar am 11. November beim Hoppeditzerwachen, das in diesem Jahr im Rathausinnenhof stattfinden wird, unter Anwesenheit der Karnevalisten verabschiedet. Doch zuvor wurden jetzt die gesammelten Spenden an die sozialen Zwecke übergeben. Conny I. folgte der Tradition, auf Blumengrüße zu verzichten und sammelte dagegen für soziale Zwecke. Sie entschied sich diesmal für die Alzheimer-Gesellschaft Kreis Neuss/Nordrhein und die Eltern-Akademie. Zu beiden Organisationen hatte das Prinzenpaar schon im Vorfeld Berührungspunkte. Zudem wollte Conny I. nicht nur eine Generation mit ihrem Beitrag bedenken: „Die Eltern-Akademie unterstützt junge Familien. Vor allem aber die Reanimationsschulungen in allen Altersklassen sind wichtig, bauen Unsicherheiten ab und würden sehr viel mehr Leben retten.“ Ralph Köllges, Kinderarzt und Vorsitzender der Eltern-Akademie, bot daher Anfang 2020 eine spezielle Reanimationsschulung für das Prinzenpaar, das Kinderprinzenpaar der Blauen Funken und ihrem Gefolge an. Bei dem Thema setzt die Aufklärungsarbeit der Eltern-Akademie ein, die regelmäßig in Mönchengladbach Kurse durchführt, in denen an einem Abend Laien geschult werden. Zwar haben in den vergangenen Jahren immer mehr Laien bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand reanimiert, dennoch ist diese Zahl immer noch zu gering, da 2015 nur bei knapp 34 Prozent aller Herz-Kreislauf-Stillstände eine Reanimation durch Laien begonnen wurde. Beide Vereine freuen sich nicht nur über die finanzielle Unterstützung durch die Sammlung der Novesia (jeweils 3333,33 Euro) – auch das erhöhte öffentliche Interesse würde die Arbeit der Organisationen positiv beeinflussen.