Stadtbibliothek in Neuss : Faszinierende Tierporträts - Lesung von Ulrike Sterblich und Heiko Werning

Stadtbibliothek in Neuss

Die Lesung findet in der Stadtbibliothek statt. Foto: Helga Bittner

Neuss Ob Eisbär, Feldhamster oder das Fingertier Aye-Aye: Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie gehören zu den Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Wie es dazu kommt, stellen die Autoren Ulrike Sterblich und Heiko Werning in ihrem Buch vor.

Wie es dazu kommt, dass Tiere bedroht sind und ob es Möglichkeiten gibt, diese Tiere zu schützen greifen die beiden Autoren Ulrike Sterblich und Heiko Werning in ihrem Buch „Von Okapi, Scharnierschildkröter und Schnilch“ auf. Das stellen sie nun am Mittwoch, 19. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Neuss vor. Anschließend gibt es Raum für Diskussionen. Die Veranstaltung ist ein Beitrag der Stadtbibliothek zum Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss. Sie wird aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ finanziert.