Autor zu Gast in der Neusser Stadtbibliothek Berührende Romanlesung über „Gussie“ Adenauer

Dass er an jenem Abend in der Quirinusstadt liest, ist dem Förderverein „Pro Stadtbibliothek“ zu verdanken. Als die Vorsitzende Mechthild Swertz auf den Roman über das Leben der zweiten Ehefrau von Konrad Adenauer entdeckte, sei ihr klar gewesen: „Den müssen wir nach Neuss bringen.“ Zum einen, weil über das Leben von Auguste Adenauer bislang wenig bekannt ist und zum anderen, weil die Spuren in die Quirinusstadt führen. Immerhin war Gussie, so wurde Auguste Adenauer genannt, die Mutter von Elisabeth „Libet“ Werhahn, die vor ihrem Tod im Jahr 2019 Mitglied des Neusser Stadtrates war und sich bis Mitte der 90er Jahre vor Ort in der CDU engagierte.