Im Herzstück des Neusser Landestheaters Lesung erinnert an Bücherverbrennung

Es ist ein schreckliches Datum, das Dorothea Gravemann als Buchhändlerin in jedem Jahr präsent ist. Am 10. Mai wird an die Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten erinnert. Schriften von jüdischen Schriftstellern oder Texte, die dem nationalsozialistischen Gedankengut widersprachen, wurden nicht nur verbrannt, sondern auch aus den Bibliotheken und Läden entfernt. Darunter finden sich Namen wie Bertholt Brecht, Erich Kästner oder Erich Maria Remarque. Doch gibt es da auch Autoren, die in Vergessenheit geraten sind, weil sie ermordet wurden oder es ihnen später nicht mehr möglich war, an ihre alten Erfolge anzuknüpfen. „Nach 1945 wollte man eine ganz neue Literatur schaffen“, erzählt Gravemann vom Bücherhaus am Münster, gerne gesehen waren dann beispielsweise junge Autoren, die von Kriegserlebnissen berichteten. Dahingegen erschienen Beschreibungen eines „ganz normalen jüdischen Lebens“ in den 1930er Jahren als weniger interessant. „Man wollte sich außerdem nicht gerne daran erinnern, deswegen wurde eine Neuauflage dieser Literatur bewusst ausgespart“, sagt Gravemann.