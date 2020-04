Neusser Leserreaktionen zur Beurlaubung vn Nicolas Krämer : „Die Moralkeule in den Schrank räumen“

Neuss Der von seinen Aufgaben entbundene Geschäftsführer des Rheinland-Klinikums Neuss, Nicolas Krämer, und die Gründe für diese Entscheidung werden weiter öffentlich diskutiert.

Bertold Reinartz, Bürgermeister a.D. und Bundestagsabgeordneter a.D.: „Wer sich die Mühe macht, das Interview (über das Krämer zu stürzen droht, d.Red.) möglichst ohne Eifer und Zorn wegen dieses nicht akzeptablen Satzes zu Ende zu hören, erlebt einen Geschäftsführer, der sich außerordentlich anerkennend und in Dankbarkeit für die erbrachten beruflichen Leistungen über Krankenschwestern und -pfleger äußert. In dem gesamten Interview vertritt der Geschäftsführer das ihm wirtschaftlich in Leitungsfunktion anvertraute Krankenhaus ernsthaft, abwägend und mit hohem Engagement. Dieser eine Satz zerstört nun, wenn man den aufgeregten und besorgten Stimmen folgen will (...) auch die gesamte berufliche Integrität eines bis dahin uneingeschränkt anerkannten Menschen.“ Reinartz schließt mit dem Vorschlag: Vielleicht sei es lohnenswert, Krämers schriftlich an alle Mitarbeiter gerichtete Entschuldigung anzunehmen.