NGZ-Aktion in Neuss : Seltener Kunstdruck zu gewinnen

Neuss NGZ-Leser können per Anruf einen auf 500 Exemplare limitierten, weinenden Quirinus ergattern. Der weinende Quirinus gilt als Symbol für das ausgefallene Schützenfest in diesem Jahr.

(jasi) Doch da die Neusser Schützen für ihren Einfallsreichtum bekannt sind, stecken sie auch in dieser herausfordernden Situation nicht den Kopf in den Sand. So wurde jetzt die Aktion „Wir.Schützen.Neuss.“ ins Leben gerufen, die den Zusammenhalt der Schützengemeinschaft deutlich macht. So sind zum Beispiel Unterstützer-Armbänder erhältlich (5 Euro). Interessierte können unter www.wirschuetzenneuss.de sichtbarer Teil der Gemeinschaft werden und ein Foto mit sich und dem Armband hochladen.