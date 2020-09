„Neuss liest“ mit Norbert Scheuer : Vom kleinen Dorf in der Eifel in die große Welt

Norbert Scheuer ist 67 Jahre alt und stand mit seinem Roman „Die Sprache der Vögel“ auf der Shortlist des Deutschen Buchhandels. Autor und Roman stehen im Fokus der Aktion „Neuss liest...“der Stadtbibliothek. Foto: Verlag

Neuss Die Aktion "Neuss liest..." der Stadtbibliothek widmet sich dem Autor Norbert Scheuer und seinem Roman „Die Sprache der Vögel". Zum Auftakt am Donnerstag kommt Scheuer nach Neuss.

Natürlich fühle ich mich geehrt!“ Fast empört reagiert der Schriftsteller Norbert Scheuer auf die Frage nach seinen Gefühlen ob der Einladung, für die Aktion „Neuss liest...“ in die Quirinusstadt zu kommen und vier Wochen lang mit seinem Roman „Die Sprache der Vögel“ im Fokus zu stehen. „So im Mittelpunkt steht man selten“, sagt der Autor, dessen „Vögel“-Roman zwar schon seit 2015 auf dem Markt ist (und er hat selbigen auch schon im „Literarischen Sommer“ vorgestellt), aber der es eben auch schön findet, dass über ihn und seine Werke geredet wird.

Dabei habe er die Dimension der Einladung erst erfasst, als ein guter Freund von ihm, der Dokumentarfilmer Dietrich Schubert, ihn darauf angesprochen hatte, erzählt der 67-Jährige lachend. „Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass es um ein so großes Projekt geht“, sagt er weiter und erzählt, wie Christine Breitschopf, in der Stadtbibliothek unter anderem für „Neuss liest...“ zuständig, ihn bei einer Lesung in Düsseldorf aus seinem jüngsten Roman „Winterbienen“ davon erzählt habe. „Man ist eher ein bisschen durch den Wind“, sagt er entschuldigend, „und danach kamen noch so viele andere Lesungen.“ Wie auch immer. „Neuss liest Norbert Scheuer“, konkret sein Roman „Die Sprache der Vögel“ steht im Fokus der sogenannten Kaffeepausenlesungen, aber auch andere Werke des Autors werden vorgestellt.

Alle Romane haben irgendwie mit dem Dörfchen Kall in der Eifel zu tun. Dort lebt auch Scheuer, von Hause aus Systemprogrammierer, und vor vielen Jahren der Kinder wegen (die heute schon erwachsen und aus dem Haus sind) von Düsseldorf aus dorthin gezogen. „Ich kann auf Kall runterschauen“, sagt Scheuer lachend, aber nur, weil er und seine Frau auf einem Berg wohnen.

Doch längst sei Kall zum „literarischen Ort“ geworden: „Auch wenn ich den Namen einfach nur genommen hatte, weil es mir zu mühsam erschien, einen anderen Ortsnamen zu suchen. Und dann bin ich darauf hängengeblieben.“ Die Beschreibung des Ortes ebenso wie die Charakterisierung seiner Hauptfiguren fasse zahlreiche Beobachtungen zusammen, seien eine Verbindung von „Wirklichkeit und Phantasie“, sagt Scheuer. Nur den Nachnamen der Figuren gebe es wirklich, wenn auch nicht in Kall: „Meine Mutter war eine geborene Arimond.“

„300 Seiten nur mit Fakten zu füllen, ist erstens schwierig und zweitens kein Roman mehr“, sagt Scheuer nüchtern. Und ähnlich geht es ihm mit den Figuren: „In ihnen fließt zusammen, was ich gesehen und erlebt habe“, erzählt er: „Sie fügen sich in die Geschichte ein.“ Die Freiheit, die Wirklichkeit einerseits als Basis zu nehmen, aber in seinen Romanen fiktiv zu verändern, mag er sehr und fragt rhetorisch: „Ist es nicht toll, Geschichten zu lesen, von denen man glaubt, sie könnten genau so geschehen sein?“

Rund drei Jahre habe er in der Vergangenheit für seine Romane gebraucht. „Sie sind halt neben meiner beruflichen Tätigkeit entstanden“, sagt der Autor, weiß daher nicht genau, wie lange er nun, wo er sich nach seiner Verrentung ganz dem Schreiben widmen kann, wirklich braucht. Auf jeden Fall, so sagt er, entstehe gerade eine neuer Roman. Titel und Geschichte will er nicht verraten, aber versichert: „Natürlich kommt Kall darin vor. Das verspreche ich.“