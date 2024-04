Besondere Förderaktion im Rhein-Kreis Neuss Drei Lese-Nester für die Gebrüder-Grimm-Grundschule

Dabei geht es bei dem „Lese-Nest“, wie der Name es zunächst vielleicht vermuten lässt, weniger um einen speziellen Raum, sondern um die Methode, mit der Kinder an Buchstaben, Sätze und Texte herangeführt werden. Gelernt wird nämlich mit einem Förderkonzept, das die Hasenschule in Wuppertal schon vor mehr als 40 Jahren entwickelt hat. Und da das Angebot auch in anderen Schulen und Einrichtungen etabliert werden kann, sind in den vergangenen 20 Jahren weitere derartige Projekte in der Bundesrepublik entstanden.