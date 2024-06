City-Leitbild im Fokus Ein Blick in die Zukunft der Neusser Innenstadt

Reiner Breuer hat sich ab sofort ein verbotenes Wort auferlegt. „Ich werde nicht mehr Kaufhof sagen“, kündigte der Bürgermeister am Dienstagabend in Bezug auf die leere Mammut-Immobilie im Herzen der Innenstadt an. Künftig werde er nur noch vom „Konvent“ sprechen – und da zeigt sich Breuer optimistisch, dass man mit dem „K“-Gebäude in den nächsten Wochen einen großen Schritt weiterkommt: „Die Pläne werden bald das Licht der Öffentlichkeit erblicken.“ Zunächst werde die Politik darüber in der Gesellschafterversammlung am Donnerstag informiert.