Neusser Youtube-Kanal : Lehrerin aus Norf vermittelt Latein-Grammatik im Netz

Norf Die Sommerferien sind oft auch eine Zeit, in der Schüler versäumten Lernstoff nachholen oder sich sogar auf eine Nachprüfung vorbereiten müssen. Ihnen versucht Petra Baten die alte Sprache Latein mit modernen Mitteln nahe zu bringen.

Die Zahl der Abonnenten bewegt sich noch im kleinen dreistelligen Bereich, aber das kann sich ändern. Denn in einem Sommer, in dem zum Beispiel Ferienkurse der Stadt – auch zur Vorbereitung auf eine Nachprüfung – nicht angeboten werden, kann „Adite Baten!“, wie ihr Programm heißt, nützlich sein. Die Lateinlektionen, selten länger als fünf Minuten und kostenlos zu nutzen, werden unabhängig von einem bestimmten Buch oder Verlag gehalten und können auch anderen zur Wiederholung oder Auffrischung ihrer Lateinkenntnisse dienen. Dabei kann sich die Lehrerin für Latein, Englisch, Religion und Informatik über durchweg positive Nutzerkommentare freuen. „Daumen runter“ bleibt die Ausnahme.

In einem Fach wie Latein, sagt Baten, seien Eltern nicht nur in Zeiten des Home-Schoolings oft aufgeschmissen. Kenntnisse aus eigenen Schulzeiten seien ins Vergessen geraten, die Grammatik erschließe sich nicht intuitiv, und die Zeit, zu Hause den Lehrer zu mimen, sei neben dem Job oft so gut wie unmöglich. Aus diesem Grund hat Petra Baten schon mit Beginn der Phase der Schulschließung einen YouTube-Kanal gestartet, in dem sie Schülern die lateinische Grammatik vermittelt. Im Gymnasium Norf sei für Schüler schon früh ein umfangreiches Angebot an Tele-Unterricht auf die Beine gestellt worden, sagt Baten. Ihre Videos sollen das unterstützen.