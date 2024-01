Realitystars, Dschungelkandidaten und Co So feierten Thorsten Legats Sohn und andere Trash-TV-Stars im Neusser Club

Der Club „The Hidden“ an der Neustraße wurde am Freitagabend zum Treffpunkt von Trash-TV-Sternchen. Eingeladen hatte Max Wilschrey, der eigens aus Köln angereist war, um in der Quirinusstadt in seinen 28. Geburtstag hineinzufeiern. Marc Michael, Inhaber des „The Hidden“, hatte ein illustres Publikum – und das ist nicht ironisch gemeint.