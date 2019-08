Workshop im Clemens-Sels-Museum : Leckereien aus Lego

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Aus Legosteinen haben die Kinder im Clemens Sels Museum kleine Petit Four gebaut. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Bei dem Workshop im Clemens-Sels-Museum konnten Kinder aus Lego Süßes nachbilden. Die Ergebnisse sehen ziemlich lecker aus.

Tortenstücke, Lutschbonbons, Pralinen, eine ganze Menge Lollies und eine Vielzahl weiterer Süßigkeiten, zusammengesetzt aus Legosteinen, sind in Gläsern und auf Tellern angerichtet. Die Formen, die Süßigkeiten annehmen können, sind fast genauso mannigfaltig wie die Kombinationsmöglichkeiten der Klemmbausteine, aus denen sie an diesem Sommernachmittag entstanden sind. Im Workshop „Leckereien aus Lego-Steinen“ im Clemens-Sels-Museum konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Passend zur Ausstellung „Süßkram – Naschen in Neuss“ sind die sechs- bis zwölfjährigen Teilnehmer selbst zu Süßwarenherstellern geworden.