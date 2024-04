DLRG Orstgruppe Neuss Lebensretter Tscheuschner wird neuer Einsatzleiter

Wenn mit dem Anfahren der Wassersportvereine am Wochenende auch der Wachdienst der DLRG am Rhein beginnt, koordiniert nicht mehr René Altenberger die Helfer. Der Einsatzleiter hat nämlich zur Mitgliederversammlung sein Amt aus beruflichen und persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt. Er könne, sagte der 2021 ins Amt gekommene Altenberger, diese Aufgabe nicht mehr seinem eigenen Anspruch entsprechend ausfüllen. Weil der Vorstand von Anfang an eingebunden war, traf diese Personalie die DLRG nicht unvorbereitet. So konnte die Ortsgruppe Thomas Tscheuschner zum Nachfolger bestellen.