Kostenpflichtiger Inhalt: Brutale Tat an der Görlitzer Straße in Neuss : Lebenslänglich für 42-Jährigen nach Messer-Attacke auf Hausmeister

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Andreas Gurok (l.). Foto: Marc Pesch

Neuss/Düsseldorf Mit der Höchststrafe ist am Landgericht Düsseldorf am Freitag der Prozess um eine brutale Messerattacke auf einen Hausmeister zu Ende gegangen. Der Angeklagte muss lebenslänglich hinter Gitter. Die zuständige Schwurgerichtskammer lag mit ihrem Urteil am Ende noch über der Forderung der Staatsanwaltschaft.