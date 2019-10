Bauprojekt in Neuss : Lebenshilfe-Haus wird mit hohem Tempo gebaut

In Allerheiligen wurde am Mittwoch das Richtfest des neuen Lebenshilfe-Baus gefeiert. Mit dabei: Zimmermann Ralf Prudic (r.). Foto: Woitschützke/Andreas Woitschützke

Neuss 68 Arbeitstage. Diese kurze Zeit ist zwischen der Grundsteinlegung für das neue Wohnhaus der Lebenshilfe an der Marga-Groove-Straße am 5. Juli und dem Richtfest am Mittwochnachmittag vergangen. Für Sozialdezernent Ralf Hörsken ein beeindruckendes Tempo.

„Vielleicht sollte die Lebenshilfe auch als Bauherr beim Berliner Flughafen einspringen“, betont er beim Richtfest mit einem Augenzwinkern. Lebenshilfe-Vorsitzende Angelika Quiring-Perl hat zuvor nicht nur die gute Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Bauprojekts, sondern auch den Standort gelobt. „Unsere Menschen sollten mittendrin sein.“ Und das sei an der Marga-Groove-Straße in Allerheiligen der Fall.

Dort entstehen acht Apartments, die Fertigstellung ist für die erste Jahreshälfte 2020 geplant. Jedes Zimmer hat sein eigenes Bad, je ein Zimmer pro Etage ist großzügiger gestaltet, um optimal für Rollstuhlfahrer geeignet zu sein. Das Wohn- und Betreuungsangebot richtet sich an Menschen mit Behinderung, die zum Zeitpunkt des Einzugs mindestens 18 Jahre alt sind. Die neue Wohngemeinschaft – auf der zweiten Etage wird ein Wohn- und Küchenbereich eingerichtet – soll vom „Ambulant Unterstützten Wohnen“ der Lebenshilfe unterstützt werden.