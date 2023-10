Neusser Innenstadt Zwischen TV-Sternchen und Influencern

Neuss · Laura und Jonny, bekannt aus der RTL-Reality-Show ,,Ex on the Beach“, luden am Samstagabend nach Neuss ein, um dort mit ihnen und anderen Stars und Sternchen zu feiern. So lief das „Meet & Greet“.

01.10.2023, 12:00 Uhr

Star-Auflauf beim „Meet & Greet“ im Club „The Hidden“: Hier mit Sarah Liebich (Temptation Island), Netflix-Star Marco Cali und Laura von „Ex on the Beach“ (v.l.). Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Antonella Malomo

Samstagnacht – Innenstadt. Bereits eine halbe Stunde vor der offiziellen Eröffnung Kostenpflichtiger Inhalt tummeln sich die ersten Besucher und Fans vor dem Club „The Hidden“, um live mit dabei zu sein, wenn ihre Stars erscheinen. Mit einer der ersten an dem Abend ist Netflix-Star und Model Marco Cali, der bereits vor Betreten des Clubs schon alle Blicke auf sich zieht und zum Meet & Greet einlädt. „Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Mir ist das wichtig, auch mal mit meinen Fans richtig Party machen zu können. Mit vielen bin ich online in Kontakt, aber mir ist es auch wichtig, den persönlichen Kontakt zu ihnen zu pflegen. Ohne unsere Fans, wären wir nicht da, wo wir heute sind“, so Marco.