Viel Lärm um’s Laub Wie die Stadt Neuss mit Laubbläsern umgeht

Viele Bäume haben dieses Jahr erst spät ihre Blättertracht verloren. Im November fällt nun das bunte Laub dafür in umso größeren Mengen auf Straßen, Gehwege und Rasenflächen. Entsprechend dröhnen jetzt auch wieder allenthalben Laubbläser in der Stadt und in privaten Gärten – und das ist teilweise mit erheblichem, gesundheitsschädlichem Lärm verbunden. Die Stadt Neuss hat selbst rund 80 Geräte im Einsatz, wie aus der Antwort auf eine Bürgeranfrage im vergangenen Herbst hervorging. Die Schalldruckpegel der städtischen Laubbläser variieren dabei zwischen 80 (Akku-Geräte) und 112 (kraftstoffbetrieben) Dezibel. Die Stadt nutzt die Geräte insbesondere, um Gehwege freizuräumen.