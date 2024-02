Kreuzung von Stresemannallee und Langemarckstraße in Neuss Lastwagen kollidiert mit Straßenbahn – zehn Verletzte

Zehn Verletzte, hoher Sachschaden und lange Sperrungen, das ist die Bilanz einer Kollision eines Sattelzuges mit einer Straßenbahn am Montagabend in Neuss. Um 18:14 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Unfall im Hammfeld aus. An der Kreuzung von Stresemannallee und Langemarckstraße waren ein Lkw-Gespann und eine Straßenbahn zusammengestoßen.