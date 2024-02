Zehn Verletzte bei Unfall in Neuss Lastwagen kollidiert mit Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Zehn zum Glück nur Leichtverletzte, hoher Sachschaden und lange Sperrungen, das ist die Bilanz einer Kollision eines Lastwagens samt Anhänger mit einer Straßenbahn an der Kreuzung Langemarckstraße und Stresemannallee am Montagabend in Neuss. Ursache war nach ersten Erkenntnissen der Polizei, dass der 60-jährige Lastwagen-Fahrer an einer Stelle rechts abbog, an der das nicht zulässig war. Offen ist allerdings, ob er das so vorhatte oder – aus ungeklärter Ursache – das Steuer seine Fahrzeuges verzog.