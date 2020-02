Last-Minute-Kostümidee : Neusserin verkleidet sich als NGZ-Ausgabe

Neuss Jennifer Schmidl wollte in diesem Jahr ein besonderes Kostüm und hat sich als NGZ-Ausgabe verkleidet. Wie es geht, verrät sie hier.

In diesem Jahr sollte das Kostüm etwas ganz Besonderes werden: Warum also nicht einmal als lebende Neuß-Grevenbroicher-Zeitung durch die Straßen wandeln? Das hat sich Jennifer Schmidl aus Norf/Derikum gedacht, als sie vor einigen Wochen auf der Suche nach einer geeigneten Verkleidung für die tollen Tage war. „Als ich dann im Auto neben mir eine NGZ liegen gesehen habe, bin ich auf die Idee gekommen, mich als Zeitung zu verkleiden“, erzählt die 33-Jährige.

Im Internet suchte die Neusserin nach Tipps, wie sich ihre Idee in die Tat umsetzen lässt. Doch das Angebot war gering, selbst auf Kreativplattformen wurde sie nicht fündig. Also musste sich Jennifer Schmidl selbst etwas einfallen lassen. Kein Problem für die 33-Jährige. „Ich mache meine Kostüme meistens selber“, sagt sie. Die wandelnde NGZ-Ausgabe sei aber dennoch eine kleine Herausforderung gewesen. „Erst habe ich ein wenig experimentiert, wie sich das Papier in Form bringen lässt“, sagt sie. Bis die Neusserin schließlich auf die Idee gekommen ist, das Zeitungspapier auf eine Corsage zu kleben. Gesagt getan: Insgesamt neun Tage lang schnitt Schmidl Artikel aus der NGZ aus und befestigte sie mit einer Heißklebepistole. „Ich habe darauf geachtet, dass ich möglichst viele Artikel ohne Bilder nehme“, sagt sie.