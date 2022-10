Fest der Dorfgemeinschaft in Neuss : Lanzerath feiert seinen Erntekönig

Fest der Dorfgemeinschaft in Neuss

Jonah Brüggen (vorne) ist der erste Erntekönig in der Geschichte der Lanzerather Dorfgemeinschaft. Am Samstag wurde er gekrönt. Foto: Foto: Judith Michaelis (jumi)

Neuss Das Wochenende in Lanzerath stand ganz im Zeichen von Erntekönig Jonah Brüggen – auch seine Nachfolgerin steht bereits fest. So waren die Feierlichkeiten.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie bis heute hat sich viel geändert. Eine Veränderung, die die Menschen in Lanzerath auf dem Erntedankfest berührte: Aus der Erntekönigin Stefanie Brüggen vor drei Jahren ist der Erntekönig Jonah I. geworden.

Markus Fröhmelt, 1. Vorsitzender der Lanzerather Dorfgemeinschaft, ging auf diese Veränderung in seiner Begrüßungsrede ein: „Da Jonah aber immer mehr klar wurde, dass er im falschen Körper geboren wurde, hat er sich zur Transition entschieden, und steht so hier heute als Erntekönig Jonah I.“

Er ist 23 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin in Kleinenbroich. Die Ehrentänze tanzte der erste Erntekönig in der Geschichte der Lanzerather Dorfgemeinschaft mit Mutter Renate und Schwester Kathrin. Die Schlange derer, die dem 23-Jährigen gratulierten, war lang. „Ich bin sprachlos, dass man im Dorf so offen ist“, sagte er.